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Деменко – о «Манчестер Юнайтед»: «Для тен Хага матчи против «Севильи» будет проверкой для него и его команды» эксклюзив

14 Апреля 2023 • 13:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Севилья
окончен

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о паре «Манчестер Юнайтед» - «Севилья» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Видно, что команда преобразилась и идёт на серии без пяти-шести матчей без поражений. «МЮ» сталкивается с такой командой, которая знает, что такое Лига Европы, и здесь говорит всё о том, что попался соперник, который может проверить «Манчестер». Хотя «Севилья» в чемпионате не блещет, но всё, что касается Лиги Европы, становится другой командой. Поэтому, для тен Хага матчи против «Севильи» будет проверкой для него и его команды», — сказал Деменко.

13 апреля в Манчестере «красные дьяволы» побеждали «Севилью» в первом матче 2:0 к 84-й минуте. Однако, испанский клуб отыгрался благодаря двум автоголам игрокам «МЮ». Сначала на 84-й минуте в свои ворота забил Тирелл Маласиа, а на 90-й минуте свои ворота поразил Гарри Магуайр. Ответная игра состоится 20 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Лига Европы Максим Деменко Эрик тен Хаг
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