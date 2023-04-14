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Лига Европы

Рэшфорд может восстановиться к ответной игре с «Севильей»

14 Апреля 2023 • 10:00 Комментировать
Севилья
...
Манчестер Юнайтед
20.04 22:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может восстановиться ко второму матчу 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи».

Напомним, 25-летний футболист получил повреждение в матче 30-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0). Эта травма не позволила Рэшфорду принять участие в первой игре против «Севильи», которая завершилась вничью (2:2). Ответная встреча этих команд состоится 20 апреля в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Рэшфорд провёл в составе манкунианцев 47 матчей, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Рыночная стоимость английского футболиста сейчас оценивается в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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