Рэшфорд может восстановиться к ответной игре с «Севильей»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может восстановиться ко второму матчу 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи».

Напомним, 25-летний футболист получил повреждение в матче 30-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0). Эта травма не позволила Рэшфорду принять участие в первой игре против «Севильи», которая завершилась вничью (2:2). Ответная встреча этих команд состоится 20 апреля в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Рэшфорд провёл в составе манкунианцев 47 матчей, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Рыночная стоимость английского футболиста сейчас оценивается в 80 миллионов евро.