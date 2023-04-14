«Он ужасен в обороне»: Сэвидж прошёлся по защитнику «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед» Робби Сэвидж подверг критике защитника «красных дьяволов» Тирелла Маласиа после поединка с «Севильей» (2:2) в четвертьфинале Лиги Европы. В прошедшей встрече Маласиа забил автогол.

«Маласиа выключается из игры и пускает все на самотек. Этот футболист ужасен в обороне», - передает слова Сэвиджа таблоид The Mirror.

Напомним, что «красные дьяволы» долгое время вели в счете 2:0, однако в концовке пропустили два мяча.

Ответный поединок состоится в Испании на следующей неделе, 20 апреля. Стартовый свиток на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» прозвучит в 22:00 по московскому времени.