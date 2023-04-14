Биринделли: «Ювентус» остаётся фаворитом, но «Спортинг» очень хорош дома»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессандро Биринделли считает, что «Ювентус» остается фаворитом противостояния со «Спортингом», после того, как в первом матче туринцы выиграли с минимальным преимуществом. Тем не менее, он считает, что им придется нелегко в ответной игре.

- Сейчас, на этой стадии турнира, уже более важен настрой, ДНК команды, а не индивидуальные характеристики игроков. «Ювентус» остается фаворитом, но «Спортинг» очень опасен у себя дома, - напомнил Биринделли, слова которого цитирует Juvenews.eu.

Ответный матч этих команд состоится уже на следующей неделе.