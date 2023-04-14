Тринкан: «Спортинг» приложит все силы, чтобы пробиться в полуфинал»

Хавбек лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкан высказался касательно поражения от туринского «Ювентуса» в первом матче ¼ финала Лиги Европы. Португальцы уступили со счетом 0:1.

«Мы не реализовали свои моменты. В ответной игре все будет по-другому. «Спортинг» приложит все силы, чтобы пробиться в полуфинал. При поддержке наших болельщиков история может сложиться иначе. Постараемся сделать это», - передает слова Франсишку SIC.

Ответный поединок между португальской и итальянской командами состоится в Лиссабоне на следующей неделе, 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.