Перин: «Мы - команда»

В четвертьфинальном матче Лиги Европы туринский «Ювентус» обыграл лиссабонский «Спортинг», а Маттиа Перин, голкипер «Ювентуса», вышел на замену вместо Войцеха Щесны. Он не подвел - в одном из эпизодов он отразил два удара подряд практически в упор.

- Мы - команда, профессионалы, все мы живем на одной волне, готовы подстраховать друг друга. Сегодня еще раз удалось показать, что мы - команда. Но радоваться пока что рано, позади, можно так сказать, только первый тайм, - цитирует слова Перина juvenews.eu.

Ответный матч туринского «Ювентуса» и «Спортинга» состоится уже на следующей неделе.