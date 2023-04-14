Петер Шмейхель: «Отсутствие Мартинеса станет большой потерей»

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» не смог справиться с «Севильей», пропустив два мяча под конец игры. Вдобавок, подопечные Эрика тен Хага потеряли из-за травм важных игроков, в частности, Лисандро Мартинеса. Бывший вратарь клуба Петер Шмейхель считает это тяжелой потерей.

- Я надеюсь, что ошибаюсь, но мне кажется, что это травма ахиллова сухожилия. В таком случае это большая потеря для клуба. Варан тоже выбыл, они с Мартинесом хорошо работали в связке и очень выросли по ходу сезона, - цитирует слова бывшего голкипера BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю.