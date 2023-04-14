Ламела прокомментировал камбэк в матче с «Манчестер Юнайтед»

В первом матче ¼ финала Лиги Европы «Севилья» на выезде расписала мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Своим мнением по этому результату поделился полузащитник андалусийского клуба Эрик Ламела.

«Наша команда оставалась в игре до самого конца. Мы всегда сражаемся и боремся до последнего. Не переставали верить в себя и проявили характер.

На следующей неделе проведем ответный матч перед своими невероятными болельщиками. У нас будет отличная возможность показать, чего мы стоим», - передает слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в Севилье 20 апреля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.