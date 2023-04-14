Магуайр: «Произошло что-то необъяснимое»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением о ничейном результате поединка против испанской «Севильи» в рамках ¼ финала Лиги Европы УЕФА. Матч прошел на «Олд Траффорд» и завершился вничью со счетом 2:2.

«МЮ» достаточно хорошо защищался и показывал характер. Казалось, что мы добьемся положительного результата, однако потом произошло что-то необъяснимое, и встреча завершилась вничью. Впрочем, еще ничего не потеряно. Все решится в ответной игре», - передает слова английского футболиста пресс-служба УЕФА.

Второй матч пройдет в Севилье 20 апреля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.