Эн-Несири: «Севилья» выполнила свою работу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Севильи» Юссуф Эн-Несири высказался о гостевом поединке с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы выполнили свою работу. Соперник забил дважды на контратаках, но во втором тайме у нас получилось сравнять счет. В футболе нужно сохранять концентрацию в течение всех 90 минут, а особенно в концовке», - передает слова марокканского нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между командами состоится в Севилье 20 апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.