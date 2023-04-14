Гудель высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед»

В первом матче ¼ финала Лиги Европы «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:2. После завершения встречи полузащитник андалусийцев Неманья Гудель прокомментировал этот результат.

«Примерно после 60 минуты мы почувствовали, что «МЮ» начали оставлять силы. Мы начали больше контролировать мяч и приближаться к штрафной площадке соперника. У нас появилось больше моментов, как итог получилось дважды забить. «Севилья» возвращается домой в хорошем настроении», - передает слова Гуделя пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в Севилье на следующей неделе, 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.