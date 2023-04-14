Гатти – о первом голе за «Ювентус»: «Не могу выразить словами это чувство»

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти отпраздновал свой первый гол за клуб.

24-летний футболист был приобретён туринцами у «Фрозиноне» в начале 2022 года, но продолжил выступать за свою прежнюю команду до лета. В четверг итальянец забил дебютный гол за «Ювентус», поразив ворота «Спортинга» в поединке 1/4 финала Лиги Европы. Точный удар Гатти оказался единственным в матче.

«Я не могу выразить словами, что это за чувство. Мне потребовалось время на адаптацию, но это нормально, если учесть, какой карьерный скачок я совершил. Я ощущаю себя всё увереннее с каждой игрой, товарищи и тренеры помогают мне», – цитирует Football Italia игрока, дебютировавшего на уровне Серии А только прошлым летом.