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Лига Европы

Щесны: «Мне было страшно, но я в порядке»

14 Апреля 2023 • 01:46 Комментировать
Ювентус
1:0
Спортинг Л
окончен

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о состоянии своего здоровья.

Польский футболист был вынужденно заменён на 44-й минуте матча Лиги Европы против «Спортинга» – он покинул поле, держась за грудь. Обследование не выявило у Щесны проблем с сердцем, и после завершения встречи вратарь пообщался с журналистами: «Я в порядке. Я волновался, но обследования показали, что всё нормально. Я был напуган, ведь раньше со мной не случалось ничего подобного. Мне было трудно дышать, что, конечно, не могло не беспокоить», – сказал в интервью Sky Sport 32-летний игрок.

Место заменённого Войцеха Щесны занял Маттиа Перин. Матч завершился победой «Ювентуса» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
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