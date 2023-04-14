Щесны: «Мне было страшно, но я в порядке»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о состоянии своего здоровья.

Польский футболист был вынужденно заменён на 44-й минуте матча Лиги Европы против «Спортинга» – он покинул поле, держась за грудь. Обследование не выявило у Щесны проблем с сердцем, и после завершения встречи вратарь пообщался с журналистами: «Я в порядке. Я волновался, но обследования показали, что всё нормально. Я был напуган, ведь раньше со мной не случалось ничего подобного. Мне было трудно дышать, что, конечно, не могло не беспокоить», – сказал в интервью Sky Sport 32-летний игрок.

Место заменённого Войцеха Щесны занял Маттиа Перин. Матч завершился победой «Ювентуса» со счётом 1:0.