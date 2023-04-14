Тен Хаг прокомментировал травму Лисандро Мартинеса

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес травмировался в матче Лиги Европы против «Севильи» (2:2).

Аргентинский футболист получил повреждение в конце поединка – покинуть поле ему помогли игроки «Севильи». После финального свистка главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг высказался о травме Мартинеса: «Выглядит не слишком здорово. Сейчас я не могу ничего сказать о серьёзности травмы, нужно подождать. То же самое касается и Варана», – заявил в интервью BT Sport нидерландец.

Лисандро Мартинес провёл 45 матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом.