Скоулз – о матче «Манчестер Юнайтед» с «Севильей»: «Второй тайм – полная катастрофа»

Знаменитый экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал команду Эрика тен Хага за игру в матче с «Севильей» (2:2).

Хозяева «Олд Траффорд» растеряли преимущество в два гола, отправив мяч в собственные ворота на 84-й и 92-й минутах.

«Игра во втором тайме – полная катастрофа, – высказывается Скоулз, выступая на BT Sport. – Едва ли кто-то может сказать, что «Севилья» оказывала серьёзное давление, но игроки «Юнайтед», должно быть, считали, что это будет лёгкая прогулка», – поведал легендарный экс-игрок.

Судьба четвертьфинального противостояния Лиги Европы между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» решится 20 апреля на поле первых.