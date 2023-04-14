Тренер «Спортинга» Аморим: «Мы явно превосходили «Ювентус»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился мыслями после поражения от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Лиссабонцы потерпели неудачу в Турине, проиграв со счётом 0:1. Единственный мяч на 73-й минуте забил защитник хозяев Федерико Гатти.

«Мы явно превосходили «Ювентус» в этом матче – и по количеству голевых моментов, и по общему контролю над игрой. Мы не позволяли проявить себя высококлассным игрокам соперников, но так и не смогли реализовать свои шансы. Теперь нам нужно переломить ситуацию в ответном домашнем матче», – цитирует журналист Альфредо Педулла португальского специалиста.