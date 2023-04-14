Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Спортингом»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над лиссабонским «Спортингом» в четвертьфинале Лиги Европы (1:0).

Туринцы взяли верх в первом матче противостояния благодаря голу Федерико Гатти, забитому на 73-й минуте.

«Хороший матч, но было нелегко победить и сыграть «на ноль», «Спортинг» доставлял нам проблемы. Мы допустили несколько ошибок, и Перину пришлось нас спасать – он совершил два отличных сэйва. Мы должны были предотвратить эту опасность у своих ворот», – заявил в интервью Sky Sport специалист.

В следующий четверг состоится ответный поединок «Спортинга» и «Ювентуса». Встреча пройдёт в Португалии.