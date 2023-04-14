Тен Хаг – о ничьей с «Севильей»: «Должны были крупно побеждать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре своей команды в матче Лиги Европы с «Севильей» (2:2).

Английский коллектив упустил победу, ведя со счётом 2:0 до 84-й минуты. Гостям помогли автоголы Тирелла Маласии и Гарри Магуайра.

«Всё было в наших руках, мы вели 2:0 и должны были забивать три или четыре безответных мяча. Затем случились неприятные эпизоды с травмами, а в конце мы дважды забили сами себе. Увы, остаётся лишь принять это и идти дальше. Нам нужно научиться «убивать» игру, когда счёт в нашу пользу», – сказал в интервью BT Sport нидерландский рулевой.

Ответный матч «Севильи» против «Манчестер Юнайтед» пройдёт в следующий четверг в Испании.