Забитцер – о ничьей с «Севильей»: «Нельзя пропускать такие голы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер поделился мыслями о выступлении команды в матче с «Севильей» (2:2).

Два точных удара Забитцера позволили «красным дьяволам» повести 2:0 к 21-й минуте четвертьфинальной встречи Лиги Европы. Автоголы Тирелла Маласии и Гарри Магуайра, забитые на 84-й и 92-й минутах, принесли гостям ничью на «Олд Траффорд».

«Мне трудно подобрать правильные слова. Мы хорошо сыграли в первом тайме и должны были доводить дело до победы. Ничья – явно не то, на что мы рассчитывали. Нельзя позволять себе пропускать такие голы – оба мяча были очень нелепыми», – высказался в интервью BT Sport автор дубля.