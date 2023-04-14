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Лига Европы

Шмейхель: «Некоторым игрокам «Манчестер Юнайтед» должно быть стыдно»

14 Апреля 2023 • 00:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Севилья
окончен

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мыслями после ничьей команды Эрика тен Хага в матче Лиги Европы с «Севильей» (2:2).

«Красные дьяволы» повели со счётом 2:0 уже к 21-й минуте благодаря дублю Марселя Забитцера, однако «Севилья» спаслась от поражения в концовке.

«Учитывая то, как сложился второй тайм, результат вполне справедлив. Некоторым игрокам следует задуматься, достаточно ли они дают команде. Кое-кому должно быть стыдно за свою игру.

Я, как болельщик «Манчестер Юнайтед», очень разочарован счётом 2:2. Сегодня можно и нужно было побеждать 5:0», – цитирует BBC датчанина.

Ответная встреча четвертьфинала между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт 20 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель
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