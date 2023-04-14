«Ювентус» впервые за шесть лет одержал четыре «сухие» победы кряду в еврокубках

«Ювентус» продолжает поход за трофеем Лиги Европы.

В первом матче четвертьфинального противостояния с лиссабонским «Спортингом» коллектив Массимилиано Аллегри добился минимальной победы в родных стенах. Ранее «Ювентус» всухую обыграл французский «Нант» (3:0) и немецкий «Фрайбург» (дважды – 1:0 и 2:0). Как отмечает Squawka, туринцам впервые с сезона 2016/17 удалось добиться четырёх подряд побед в еврокубках без пропущенных мячей – в той кампании «бьянконери» добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Реалу».

Ответный матч между «Спортингом» и «Ювентусом» пройдёт 20 апреля в столице Португалии.