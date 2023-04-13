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Лига Европы

Ничья вместо разгрома: «Манчестер Юнайтед» дважды забил в свои ворота и упустил победу над «Севильей»

13 Апреля 2023 • 23:59 Комментировать (6)
Манчестер Юнайтед
2:2
Севилья
окончен
«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» схлестнулись в плей-офф Лиги Европы. Матч 1/4 финала состоялся 13 апреля на легендарном стадионе «Олд Траффорд».
Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:2Севилья
(1:0) Забитцер Марсель14'  
(2:0) Забитцер Марсель21'  
  84'Навас Хесус (2:1)
  90'Магуайр Гарри (2:2)
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран Рафаэль 46' (Магуайр Гарри ( 46') Мартинес ЛисандроМаласиа ТиреллКаземиро КарлосФернандеш Бруну  41' 62' (Эриксен Кристиан ( 62') Антони  65' 81' (Пельистри Факундо ( 81'  89') Забитцер МарсельСанчо Джедон 63' (Эланга Энтони ( 63') Марсьяль Антони 62' (Вегхорст Ваут ( 62')
Запасные: Линделоф ВикторВитек РадекБатлэнд ДжекИкбал ЗиданФред СантосДалот Диогу
Буну ЯссинМонтьель Гонсало  11' 90' (Гомес Алехандро Папу ( 90') Ньянзу Танги 73' (Сусо Хесус ( 73') Маркан МаркосАкунья Маркос  72'Фернандо РежесГудель Неманья  58'Окампос ЛукасРакитич Иван  25'Торрес Оливер 46' (Навас Хесус ( 46') Ламела Эрик  39' 66' (Эн-Несири Юссеф ( 66')
Запасные: Дмитрович МаркоФлорес АльбертоРекик КаримТеллес АлексХиль БрианМир РафаБаде Луак
13 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

 

«Манчестер Юнайтед» продолжает лихорадить. Сначала в АПЛ команда стала часто терять очки, а теперь перенесла сбои и на плей-офф еврокубка. Без вопросов прошли «Барселону», «Бетис». А первый раунд четвертьфинал упустили с 0:2.

До старта матча тен Хага беспокоили кадровые проблемы. Не могли сыграть против «Севильи» Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Гарначо – это из самых важных потерь «МЮ». Зато вернулся Каземиро, чья дисквалификация на матчи ЛЕ не действует. А главным героем встречи неожиданно стал Марсель Забитцер. Австриец оформил дубль уже к 21-й минуте, сняв вопросы по исходу встречи.

Первый гол пришёл после обыгрыша Санчо и Фернандеша. В итоге Бруну выдал классный пас на Забитцера, австриец по центру вошёл в штрафную площадь и с рикошетом от Маркао пробил над рукой Буну – 1:0. А через шесть минут ещё раз провалились центрдефы «Севильи»: теперь уже Марсьялю дали время принять мяч и спокойно вырезать разрезающую передачу через центр. Марсель вновь ворвался по центру и прошил Буну – 2:0.

Оборона «Севильи» продолжала страшно чудить и далее. Ньянзу в простой ситуации смахнул мяч на Марсьяля, Антони скинул на угол вратарской, откуда решил пробить по своим воротам Монтиэль. Чуть-чуть не попал в створ аргентинец. Бруну Фернандеш пытался оформить «сухой лист» от угла поля – Яссин Буну бдительность не терял, выручив «Севилью».

Много раз на разгром заходил «МЮ», но всегда чего-то не хватало. Антони крутил в «девятку» по лекалам матча с «Бетисом», но немного не попал. Затем ещё бразилец раскачал Маркао, вошёл в штрафную площадь и пробил в штангу. Не смог «МЮ» реализовать большое колчество шансов и получил холодный душ в концовке. Маласия пустил себе за спину Хесуса Наваса, откровенно прозевав обостряющую передачу. Испанец тут же прострелил и сам же Маласия, спасая ситуацию, пробил в Де Хеа, от которого мяч оказался в сетке – 2:1.

Кроме автогола случилась ещё травма на ровном месте. Важнейший для «МЮ» Лисандро Мартинес поле покинул. Пришлось ещё и попотеть до финального свистка, сдерживая натиск «Севильи». И не сдержали: Эн-Несири взмыл на кросс, головой пробил в голову Магуайру, мяч полетел в противоход Де Хеа и оказался в сетке! 2:2 в компенсированное время и всё это вместо спокойных и уверенных 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед
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Комментарии (6)
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FORZAYOU
14 Апреля 2023 в 00:33
Магваер рискует затмить легенду... Фила Джонса)))))
kos34rus
14 Апреля 2023 в 00:25
Типичный МЮ
venge
14 Апреля 2023 в 00:20
Всё очень интересно :)
pol-black
14 Апреля 2023 в 00:10
вот уж не фортануло манкам в концовке. надеюсь, Тен Хааг сделает выводы из этого матча.
CELTIC FROST
14 Апреля 2023 в 00:08
Лашате ми кантаре. и это когда такую Севилью нормальный топ бы дернул с разгромом. СтыдОба.
CELTIC FROST
14 Апреля 2023 в 00:05
Ну что ж, шалтай-болтай и его слабохарактерные, раааасслабленные подопечные конкретно обделались. Интересно, самим-то не стыдно перед своими болельщиками. Ведь нынешняя Севилья - это откровенный середнячок (с мерзкими повадками Атлетико), но и этого хватило, чтобы в конце хозяевам еле ноги унести. Как начали ходить пешочком, "гроссмейстеры", вот и доходились. Если во втором матче продолжат убогое ватокатание и не сдюжат - это будет просто эпичное УГ./ Маласия.Верхорст и т.д. кто эти люди и зачем они МЮ? точно именно они нужны для конкуренции, например, с Сити?) или для похода в ЛЧ?. Да уж. Дуойка.
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