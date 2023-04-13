Ничья вместо разгрома: «Манчестер Юнайтед» дважды забил в свои ворота и упустил победу над «Севильей»

«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» схлестнулись в плей-офф Лиги Европы. Матч 1/4 финала состоялся 13 апреля на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» продолжает лихорадить. Сначала в АПЛ команда стала часто терять очки, а теперь перенесла сбои и на плей-офф еврокубка. Без вопросов прошли «Барселону», «Бетис». А первый раунд четвертьфинал упустили с 0:2.

До старта матча тен Хага беспокоили кадровые проблемы. Не могли сыграть против «Севильи» Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Гарначо – это из самых важных потерь «МЮ». Зато вернулся Каземиро, чья дисквалификация на матчи ЛЕ не действует. А главным героем встречи неожиданно стал Марсель Забитцер. Австриец оформил дубль уже к 21-й минуте, сняв вопросы по исходу встречи.

Первый гол пришёл после обыгрыша Санчо и Фернандеша. В итоге Бруну выдал классный пас на Забитцера, австриец по центру вошёл в штрафную площадь и с рикошетом от Маркао пробил над рукой Буну – 1:0. А через шесть минут ещё раз провалились центрдефы «Севильи»: теперь уже Марсьялю дали время принять мяч и спокойно вырезать разрезающую передачу через центр. Марсель вновь ворвался по центру и прошил Буну – 2:0.

Оборона «Севильи» продолжала страшно чудить и далее. Ньянзу в простой ситуации смахнул мяч на Марсьяля, Антони скинул на угол вратарской, откуда решил пробить по своим воротам Монтиэль. Чуть-чуть не попал в створ аргентинец. Бруну Фернандеш пытался оформить «сухой лист» от угла поля – Яссин Буну бдительность не терял, выручив «Севилью».

Много раз на разгром заходил «МЮ», но всегда чего-то не хватало. Антони крутил в «девятку» по лекалам матча с «Бетисом», но немного не попал. Затем ещё бразилец раскачал Маркао, вошёл в штрафную площадь и пробил в штангу. Не смог «МЮ» реализовать большое колчество шансов и получил холодный душ в концовке. Маласия пустил себе за спину Хесуса Наваса, откровенно прозевав обостряющую передачу. Испанец тут же прострелил и сам же Маласия, спасая ситуацию, пробил в Де Хеа, от которого мяч оказался в сетке – 2:1.

Кроме автогола случилась ещё травма на ровном месте. Важнейший для «МЮ» Лисандро Мартинес поле покинул. Пришлось ещё и попотеть до финального свистка, сдерживая натиск «Севильи». И не сдержали: Эн-Несири взмыл на кросс, головой пробил в голову Магуайру, мяч полетел в противоход Де Хеа и оказался в сетке! 2:2 в компенсированное время и всё это вместо спокойных и уверенных 3:0.