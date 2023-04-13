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Лига Европы

«Ювентус» удержал скромную победу над «Спортингом»

13 Апреля 2023 • 23:58 Комментировать (4)
Ювентус
1:0
Спортинг Л
окончен

Четвертьфинальный матч Лиги Европы «Ювентус» - «Спортинг» получился очень упорным и напряжённым. Примечательно, что в первом тайме португальцы были гораздо острее и заставляли работать на ленточке Войцеха Щесны, который на 44-й минуте был заменен из-за травмы, а также Мануэля Локателли, который спас туринцев. И после перерыва у гостей было больше шансов, но забил соперник - после подачи с правого фланга Душан Влахович пробил головой, защитники не справились с выносом, и Федерико Гатти затолкал мяч в сетку. 1:0, не совсем логичная, но важная победа туринцев.

Протокол игры  
Ювентус1:0Спортинг Л
(1:0) Гатти Федерико73'  
Щесны Войцех 44' (Перин Маттиа ( 44') Гатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКуадрадо ХуанЛокателли Мануэль 86' (Погба Поль ( 86') Рабио Адриен  24'Костич Филип 63' (Влахович Душан ( 63'  66') Ди Мария Анхель 86' (Паредес Леандро ( 86') Милик Аркадиуш 63' (Фаджоли Николо ( 63') Кьеза Федерико
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоМиретти Фабио
Адан АнтониоСен-Жюст Джеремая 45' (Диоманде Усман ( 45') Коатес СебастьянИнасиу Гонсалу  20'Эсгаю Рикарду 77' (Эссугу Дариу ( 77') Морита ХидемасаПотеСантуш Нуну II 62' (Артур Гомес VIII ( 62') Эдвардс Маркус 77' (Бельерин Эктор ( 77') Чермити Юссеф 62' (Матеус Рейс ( 62') Тринкан Франсишку
Запасные: Рошинья КоштаТанлонго МатеоИзраэль ФранкоНету ЛуишПаулу АндреИссааку ФатавуАлександропулос Сотириос
13 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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CuCuRuKu
14 Апреля 2023 в 00:02
До этого матча я был уверен, что Юве не светит ни-че-го в лиге. Теперь у меня большие сомнения...
venge
14 Апреля 2023 в 00:19
Погоди с выводами, счёт не совсем отражает ситуацию
CuCuRuKu
14 Апреля 2023 в 00:24
Счет вообще не отражает ситуацию... Но то везение, которое периодически преследует Ювентус, поражает
Juventissimo
14 Апреля 2023 в 00:02
В руках Аллегри Ювентус напоминает грузовик, у которого кончился бензин и он едет по инерции. Причем, за рулем никого нет.
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