«Ювентус» удержал скромную победу над «Спортингом»

Четвертьфинальный матч Лиги Европы «Ювентус» - «Спортинг» получился очень упорным и напряжённым. Примечательно, что в первом тайме португальцы были гораздо острее и заставляли работать на ленточке Войцеха Щесны, который на 44-й минуте был заменен из-за травмы, а также Мануэля Локателли, который спас туринцев. И после перерыва у гостей было больше шансов, но забил соперник - после подачи с правого фланга Душан Влахович пробил головой, защитники не справились с выносом, и Федерико Гатти затолкал мяч в сетку. 1:0, не совсем логичная, но важная победа туринцев.