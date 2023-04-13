«Ювентус» удержал скромную победу над «Спортингом»

Четвертьфинальный матч Лиги Европы «Ювентус» - «Спортинг» получился очень упорным и напряжённым. Примечательно, что в первом тайме португальцы были гораздо острее и заставляли работать на ленточке Войцеха Щесны, который на 44-й минуте был заменен из-за травмы, а также Мануэля Локателли, который спас туринцев. И после перерыва у гостей было больше шансов, но забил соперник - после подачи с правого фланга Душан Влахович пробил головой, защитники не справились с выносом, и Федерико Гатти затолкал мяч в сетку. 1:0, не совсем логичная, но важная победа туринцев.
Протокол игры
|(1:0) Гатти Федерико73'
Щесны Войцех44' (Перин Маттиа (44') •Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Куадрадо Хуан•Локателли Мануэль86' (Погба Поль (86') •Рабио Адриен• 24'Костич Филип63' (Влахович Душан (63') • 66'Ди Мария Анхель86' (Паредес Леандро (86') •Милик Аркадиуш63' (Фаджоли Николо (63') •Кьеза Федерико
Адан Антонио•Сен-Жюст Джеремая45' (Диоманде Усман (45') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу• 20'Эсгаю Рикарду77' (Эссугу Дариу (77') •Морита Хидемаса•Поте•Сантуш Нуну II62' (Артур Гомес VIII (62') •Эдвардс Маркус77' (Бельерин Эктор (77') •Чермити Юссеф62' (Матеус Рейс (62') •Тринкан Франсишку
13 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
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