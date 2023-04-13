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Лига Европы

Голевая передача Азмуна помогла «Байеру» не проиграть «Униону»

13 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать
Байер Л
1:1
Унион Сент-Жиллуаз
окончен

«Байер» и бельгийский «Унион» пересеклись в 1/4 финала Лиги Европы. Гости начали с удара в перекладину после подачи углового. Виктор Бонифасе заставил всерьез потрудиться голкипера «Байера», но Лукаш Градецки был бессилен после удара головой Исмаэля Кандусса, но его снова выручил каркас ворот. Мусса Диаби ответил красивым прорывом и ударом рядом с дальней стойкой. Бонифасе добился своего в самом начале второго тайма, метко завершив контратаку. «Байер» постепенно начал прибавлять и в концовке добился желаемого, Сердар Азмун помог Флориану Вирцу проникнуть в штрафную, удар - гол. 1:1, и всё решится в ответке.

Протокол игры  
Байер Л1:1Унион Сент-Жиллуаз
  51'Бонифасе Виктор (0:1)
(1:1) Вирц Флориан82'  
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье Пьеро  76'Фримпонг ЖеремиБаккер МитчелПаласиос Эсекиэль 46' (Демирбай Керем ( 46') Андрих РобертВирц ФлорианАдли Амин 67' (Азмун Сердар ( 67') Диаби Мусса 86' (Гложек Адам ( 86')
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиПенц ПатрикХадсон-Одои КаллумАзхиль АйманАмири НадимБеллараби КаримКоссуну Одилон
Морис Антони  90'Кандусс ИсмаэльБёрджесс КристианВан дер Хейден Сибе  25'Ниукоп БартАмани ЖанЛинен Сенне 80' (Эль Аззоузи Уссама ( 80') Теума ТеддиЛапуссен Лоик  85'Вертессен Йорбе 75' (Пуэртас Кэмерон ( 75') Бонифасе Виктор 89' (Нильссон Хокан ( 89')
Запасные: Имбрехтс ЙоахимФеллоус ИмадЭккерт Айенса ДеннисМатида КокиСаймон АдинграХугевельде НатанСайкс РоссТерхо Каспер
13 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Унион Сент-Жиллуаз Байер
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