Голевая передача Азмуна помогла «Байеру» не проиграть «Униону»

«Байер» и бельгийский «Унион» пересеклись в 1/4 финала Лиги Европы. Гости начали с удара в перекладину после подачи углового. Виктор Бонифасе заставил всерьез потрудиться голкипера «Байера», но Лукаш Градецки был бессилен после удара головой Исмаэля Кандусса, но его снова выручил каркас ворот. Мусса Диаби ответил красивым прорывом и ударом рядом с дальней стойкой. Бонифасе добился своего в самом начале второго тайма, метко завершив контратаку. «Байер» постепенно начал прибавлять и в концовке добился желаемого, Сердар Азмун помог Флориану Вирцу проникнуть в штрафную, удар - гол. 1:1, и всё решится в ответке.
Протокол игры
|51'Бонифасе Виктор (0:1)
|(1:1) Вирц Флориан82'
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро• 76'Фримпонг Жереми•Баккер Митчел•Паласиос Эсекиэль46' (Демирбай Керем (46') •Андрих Роберт•Вирц Флориан•Адли Амин67' (Азмун Сердар (67') •Диаби Мусса86' (Гложек Адам (86')
Морис Антони• 90'Кандусс Исмаэль•Бёрджесс Кристиан•Ван дер Хейден Сибе• 25'Ниукоп Барт•Амани Жан•Линен Сенне80' (Эль Аззоузи Уссама (80') •Теума Тедди•Лапуссен Лоик• 85'Вертессен Йорбе75' (Пуэртас Кэмерон (75') •Бонифасе Виктор89' (Нильссон Хокан (89')
13 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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