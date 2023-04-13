Голевая передача Азмуна помогла «Байеру» не проиграть «Униону»

«Байер» и бельгийский «Унион» пересеклись в 1/4 финала Лиги Европы. Гости начали с удара в перекладину после подачи углового. Виктор Бонифасе заставил всерьез потрудиться голкипера «Байера», но Лукаш Градецки был бессилен после удара головой Исмаэля Кандусса, но его снова выручил каркас ворот. Мусса Диаби ответил красивым прорывом и ударом рядом с дальней стойкой. Бонифасе добился своего в самом начале второго тайма, метко завершив контратаку. «Байер» постепенно начал прибавлять и в концовке добился желаемого, Сердар Азмун помог Флориану Вирцу проникнуть в штрафную, удар - гол. 1:1, и всё решится в ответке.