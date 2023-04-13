Моуринью – о поражении от «Фейеноорда»: «К сожалению, у нас нет Холанна»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался после поражения от «Фейеноорда» в матче Лиги Европы (0:1).

Нидерландский коллектив взял верх в родных стенах в первой встрече четвертьфинального противостояния. Ответный поединок состоится 20 апреля в Риме.

«Травмы Дибалы и Абрахама? Не могу ничего сказать, я не общался с медиками. К сожалению, у нас в атаке нет Эрлинга Холанна, но мы стараемся выжимать максимум из своих возможностей. Ребята сделали всё, и у нас были шансы добиться сегодня какого-то результата, но этого не произошло», – заявил в интервью Sky Sport португальский специалист.