Бруну Фернандеш пропустит ответный матч с «Севильей»

«Манчестер Юнайтед» на ответный матч с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы лишится одного из своих полузащитников и лидеров – Бруну Фернандеша. Португалец не сыграет в Испании из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, первый поединок «МЮ» и «Севильи» проходит прямо сейчас на арене «Олд Траффорд», пока что впереди хозяева поля – 2:0. Фернандеш получил жёлтую карточку на 41-й минуте за неаккуратный подкат под Неманью Гуделя.

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