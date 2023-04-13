Шмейхель: «Тен Хаг многого добился за короткий срок»

Один из культовых игроков «Манчестер Юнайтед» времен Алекса Фергюсона, датский голкипер Петер Шмейхель, высоко ценит успехи нидерландского специалиста Эрика тен Хага, который проводит сейчас свой 50-й матч у руля клуба, встречающегося с испанской «Севильей». Он считает, что тен Хаг уже многого добился.

- «Олд Траффорд» стал куда более воодушевленным, это чувствуется. Я очень впечатлен тем, чего добился наставник за короткое время. Я давно не помню тренера, по поводу которого я бы испытывал такой оптимизм, как с тен Хагом, - цитирует слова бывшего голкипера BBC Sport.

Следить за встречей между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» можно в формате прямой онлайн-трансляции.