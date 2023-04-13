Тен Хаг проводит 50-й матч за «Манчестер Юнайтед»

В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимает в домашних условиях испанскую «Севилью», и эта игра является пятидесятой у руля английского клуба для ее наставника Эрика тен Хага, возглавившего «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.

В предыдущих 49 матчах нидерландский специалист одержал 35 побед, что составляет 71.42 процента. К примеру, покзатель Хосепа Гвардиолы на данный момент - 73,87 процентов. Тен Хаг уже выиграл трофей - стал победителем Кубка английской лиги.

Следить за встречей между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» можно в формате прямой онлайн-трансляции.