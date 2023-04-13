Щесны потребовалась замена, голкипер держался за грудь

Голкиперу «Ювентуса» и сборной Польши Войцеху Щесны потребовалась замена. Инцидент случился во время сегодняшнего матча «старой синьоры» против лиссабонского «Спортинга» в рамках Лиги Европы.

На 41-минуте вратарь хозяев почувствовал себя неважно и стал держаться за грудь, прося замену. На поле появились врачи. В итоге спустя пару минут его в рамке «Ювентуса» заменил Маттиа Перин, а сам поляк покинул поле, не сумев сдержать слёзы.

Пока что на табло сегодняшнего матча нули, счёт к концу первого тайма команды пока не открыли. Следите за развитиями событий в матче благодаря текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.