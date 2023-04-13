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Лига Европы

Щесны потребовалась замена, голкипер держался за грудь

13 Апреля 2023 • 22:49 Комментировать
Ювентус
0:0
Спортинг Л
1 2.07 X 2.85 2 5.30
2-й тайм

Голкиперу «Ювентуса» и сборной Польши Войцеху Щесны потребовалась замена. Инцидент случился во время сегодняшнего матча «старой синьоры» против лиссабонского «Спортинга» в рамках Лиги Европы.

На 41-минуте вратарь хозяев почувствовал себя неважно и стал держаться за грудь, прося замену. На поле появились врачи. В итоге спустя пару минут его в рамке «Ювентуса» заменил Маттиа Перин, а сам поляк покинул поле, не сумев сдержать слёзы.

Пока что на табло сегодняшнего матча нули, счёт к концу первого тайма команды пока не открыли. Следите за развитиями событий в матче благодаря текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
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ЮВЕНТУС СПОРТИНГ Л
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