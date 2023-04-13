В четвертьфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» снова встречается с представителем испанского футбола, выбив «Барселону», команда Эрика тен Хага сражается с «Севильей». Любопытно, но ранее «Манчестер Юнайтед» никогда не обыгрывал «Севилью» в европейских турнирах, хотя им доводилось встречаться в последнее время.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018 «Севилья» прошла конкурента (0:0, 2:1), а затем они встречались в урезанном варианте окончания Лиги Европы в сезоне 2019/2020, тогда «Севилья» обыграла в немецком Кельне англичан со все тем же счетом 2:1.

Следить за встречей между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» можно в формате прямой онлайн-трансляции.