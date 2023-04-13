«Манчестер Юнайтед» стал первой за 13 лет командой, забившей «Севилье» два гола в стартовые 25 минут матча Лиги Европы

«Севилья» пропустила два мяча от «Манчестер Юнайтед» в самом начале матча четвертьфинала Лиги Европы.

Коллектив Эрика тен Хага огорчил гостей из Испании на 15-й минуте, а спустя всего шесть минут повторил свой успех – в обоих случаях отличился Марсель Забитцер. Согласно сведениям Opta, это лишь второй случай, когда «Севилья» пропустила два или более гола в одном матче Лиги Европы за первые 25 минут. В первый и последний до сегодняшнего дня раз это произошло в далёком 2010 году – тогда обидчиком был «ПСЖ».

Текстовая трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» представлена на сайте LiveResult.