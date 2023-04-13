Шмейхель: «Манчестер Юнайтед» должен победить»

В четвертьфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сражается с испанской «Севильей», команда Эрика тен Хага выступает с позиций фаворита, и бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель уверен в том, что команда подтвердит ожидания.

- Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» - фаворит, и выиграет в этом матче. Команда прогрессирует, становится все лучше и лучше. У «Севильи» большие проблемы, так что «Манчестер» должен не просто выиграть, но и забить много голов, - цитирует слова Шмейхеля BBC Sport.

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