«Фейеноорд» - первый клуб в сезоне, обыгравший дома и «Рому», и «Лацио»

Роттердамский «Фейеноорд» в текущем сезоне стал единственным клубом, игроки которого огорчили дома два римских гранда из Серии А – и «Рому», и «Лацио». Об этом сообщает Squawka.

Напомним, что нидерландский клуб встречался с «Лацио» в ноябре в рамках группового этапа Лиги Европы. Та встреча завершилась со счётом 1:0. А сегодня вечером «Фейеноорд» также с минимальным счётом огорчил «Рому».

Ответный матч в рамках четвертьфинала Лиги Европы пройдёт ровно через неделю – 20 апреля. Местом действия станет римский «Стадио Олимпико».