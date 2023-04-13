Де Хеа: «Хочу выиграть как можно больше трофеев в этом сезоне»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа побеседовал с журналистами перед началом матча Лиги Европы против «Севильи».

Действующий контракт 32-летнего футболиста истекает в июне, однако сам испанец неоднократно признавался, что хотел бы остаться.

«Я хочу наслаждаться игрой и завоевать с командой как можно больше трофеев в этом сезоне. Посмотрим, что будет потом. Мы продолжаем борьбу в трёх турнирах, и наша цель – преуспеть в каждом из них», – заявил в предматчевом интервью BT Sport де Хеа.

Текстовая онлайн-трансляция поединка «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» представлена на портале LiveResult.