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Лига Европы

Четвертьфиналы Лиги Европы стартовали победой «Фейеноорда» над «Ромой»

13 Апреля 2023 • 21:42 Комментировать (1)
Фейеноорд
1:0
Рома
окончен

Четвертьфинальная стадия Лиги Европы стартовала матчем «Фейеноорд» - «Рома». Первый тайм получился вяловатым, и лишь в его концовке был создан супермомент. Гости заработали пенальти за игру рукой у соперника. Лоренцо Пеллегрини пробивал в левый угол ворот и попал в штангу. В начале второй половины игры хозяева повели - после передачи от лицевой линии к радиусу штрафной набежавший Матс Виффер с лета поразил цель. Голкипер «Фейеноорда» ошибся на выходе, Рожер бил головой, в итоге мяч попал в перекладину и отскочил в ленточку - это не гол. Оркун Кекчю со штрафного направил мяч рядом с крестовиной. Джоржиньо Вейналдум имел шанс сравнять счет, и всё же промах.

1:0, в этом паре еще ничего не решено.

Протокол игры  
Фейеноорд1:0Рома
(1:0) Виффер Матс54'  
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелТраунер ГернотГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер Матс  18'Кекчю ОркунДжаханбахш Алиреза 71' (Перейра Данило II ( 71') Шиманьски Себастьян  36'Идрисси Уссама 64' (Пайшао Игор ( 64') Хименес Сантьяго Томас 83' (Лопес Маркос IV ( 83')
Запасные: Ezequiel BullaudeМиламбо АнтониРасмуссен ЯкобДилросун ДжавайроМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоТаабуни МохамедПедерсен Маркус ГольмгренВелленройтер Тимон
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерЗалевски НиколаСпинаццола Леонардо 84' (Челик Мехмет ( 84') Кристанте БрианМатич НеманьяДибала Пауло 26' (Эль-Шаарави Стефан ( 26') Пеллегрини Лоренцо 46' (Вейналдум Джорджиньо ( 46') Абрахам Тэмми 58' (Белотти Андреа ( 58')
Запасные: Боер ПьетроБове ЭдоардоВольпато КристианЛьоренте ДиегоТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
13 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Рома Фейеноорд
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Комментарии (1)
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One Live
13 Апреля 2023 в 21:45
Не вовремя Дибала сломался! Пенальти, конечно, надо было забивать!
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Фейеноорд Фейеноорд
Рома Рома
1
0
2.55 3.30 2.90
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Спортинг Л Спортинг Л
0
0
1.84 3.65 4.50
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