Четвертьфиналы Лиги Европы стартовали победой «Фейеноорда» над «Ромой»

Четвертьфинальная стадия Лиги Европы стартовала матчем «Фейеноорд» - «Рома». Первый тайм получился вяловатым, и лишь в его концовке был создан супермомент. Гости заработали пенальти за игру рукой у соперника. Лоренцо Пеллегрини пробивал в левый угол ворот и попал в штангу. В начале второй половины игры хозяева повели - после передачи от лицевой линии к радиусу штрафной набежавший Матс Виффер с лета поразил цель. Голкипер «Фейеноорда» ошибся на выходе, Рожер бил головой, в итоге мяч попал в перекладину и отскочил в ленточку - это не гол. Оркун Кекчю со штрафного направил мяч рядом с крестовиной. Джоржиньо Вейналдум имел шанс сравнять счет, и всё же промах.
1:0, в этом паре еще ничего не решено.
Протокол игры
|(1:0) Виффер Матс54'
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс• 18'Кекчю Оркун•Джаханбахш Алиреза71' (Перейра Данило II (71') •Шиманьски Себастьян• 36'Идрисси Уссама64' (Пайшао Игор (64') •Хименес Сантьяго Томас83' (Лопес Маркос IV (83')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Залевски Никола•Спинаццола Леонардо84' (Челик Мехмет (84') •Кристанте Бриан•Матич Неманья•Дибала Пауло26' (Эль-Шаарави Стефан (26') •Пеллегрини Лоренцо46' (Вейналдум Джорджиньо (46') •Абрахам Тэмми58' (Белотти Андреа (58')
13 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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