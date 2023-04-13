Четвертьфиналы Лиги Европы стартовали победой «Фейеноорда» над «Ромой»

Четвертьфинальная стадия Лиги Европы стартовала матчем «Фейеноорд» - «Рома». Первый тайм получился вяловатым, и лишь в его концовке был создан супермомент. Гости заработали пенальти за игру рукой у соперника. Лоренцо Пеллегрини пробивал в левый угол ворот и попал в штангу. В начале второй половины игры хозяева повели - после передачи от лицевой линии к радиусу штрафной набежавший Матс Виффер с лета поразил цель. Голкипер «Фейеноорда» ошибся на выходе, Рожер бил головой, в итоге мяч попал в перекладину и отскочил в ленточку - это не гол. Оркун Кекчю со штрафного направил мяч рядом с крестовиной. Джоржиньо Вейналдум имел шанс сравнять счет, и всё же промах.

1:0, в этом паре еще ничего не решено.