«Манчестер Юнайтед» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В Англии проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Севилья
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Протокол игры
|(1:0) Забитцер Марсель14'
|(2:0) Забитцер Марсель21'
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Варан Рафаэль46' (Магуайр Гарри (46') •Мартинес Лисандро•Маласиа Тирелл•Каземиро Карлос•Фернандеш Бруну• 41'Антони•Забитцер Марсель•Санчо Джедон•Марсьяль Антони
Буну Яссин•Монтьель Гонсало• 11'Ньянзу Танги•Маркан Маркос•Акунья Маркос•Фернандо Режес•Гудель Неманья•Окампос Лукас•Ракитич Иван• 25'Торрес Оливер46' (Навас Хесус (46') •Ламела Эрик 39'
13 апреля. Стадион "Олд Траффорд".
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