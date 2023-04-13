«Ювентус» - «Спортинг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Турине проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Спортингом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Спортинг Л
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Протокол игры
Щесны Войцех44' (Перин Маттиа (44') •Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Куадрадо Хуан•Локателли Мануэль•Рабио Адриен• 24'Костич Филип•Ди Мария Анхель•Милик Аркадиуш•Кьеза Федерико
Адан Антонио•Сен-Жюст Джеремая45' (Диоманде Усман (45') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу• 20'Эсгаю Рикарду•Морита Хидемаса•Поте•Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус•Чермити Юссеф•Тринкан Франсишку
13 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
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