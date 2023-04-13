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Лига Европы

Ди Мария и Куадрадо - в основе «Ювентуса» на матч со «Спортингом»

13 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
Спортинг Л
...
Ювентус
20.04 22:00

Туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг» огласили составы на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы.

«Ювентус»: Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Костич, Рабио, Локателли, Куадрадо, Ди Мария, Милик, Кьеза;

«Спортинг»: Адан, Инасиу, Коатес, Сент-Жюст, Нуну Сантуш, Поте, Морита, Эсгаю, Чермити, Тринкан, Эдвардс;

Напомним, первая игра этой интереснейшей четвертьфинальной пары стартует совсем скоро - в 22:00, время московское.

Следите за самыми её интересными моментами в трансляции от портала Liveresult.ru.

На прошлой стадии турнира лиссабонцы выбили из еврокубков лидера АПЛ – лондонский «Арсенал», а «Ювентус» расправился с французским «Нантом».

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СПОРТИНГ Л ЮВЕНТУС
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