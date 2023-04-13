«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч против «Севильи»

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Уан-Биссака, Мартинес, Варан, Маласиа, Каземиро, Забитцер, Фернандеш, Антони, Санчо, Марсьяль.

Как и ожидалось, в заявку «Манчестер Юнайтед» не попал нападающий Маркус Рэшфорд – он получил травму в последнем матче Премьер-лиги против «Эвертона».

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Севилья» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.