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Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч против «Севильи»

13 Апреля 2023 • 21:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Севилья
1 1.16 X 9.00 2 20.00
перерыв

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Уан-Биссака, Мартинес, Варан, Маласиа, Каземиро, Забитцер, Фернандеш, Антони, Санчо, Марсьяль.

Как и ожидалось, в заявку «Манчестер Юнайтед» не попал нападающий Маркус Рэшфорд – он получил травму в последнем матче Премьер-лиги против «Эвертона».

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Севилья» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЕВИЛЬЯ
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