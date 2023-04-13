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Лига Европы

Азмун остался в запасе на матч «Байера» с «Унионом»

13 Апреля 2023 • 20:59 Комментировать
Байер Л
0:0
Унион Сент-Жиллуаз
1 1.55 X 3.90 2 6.80
перерыв

Немецкий «Байер» и бельгийский «Унион» огласили свои стартовые составы на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы. Он пройдёт сегодня в Леверкузене на «Бай Арене», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Байер»: Градекци, Баккер, Та, Тапсоба, Инкапье, Фримпонг, Андрих, Паласиос, Вирц, Адли, Диаби;

«Юнион»: Морис, Кандусс, Ван дер Хейден, Бёрджесс, Лапуссен, Линен, Теума, Амани, Ниукоп, Вертессен, Бонифасе;

Отметим, что иранский форвард «Байера» Сердар Азмун начнёт эту встречу на скамейке запасных.

Не пропустите самые интересные мгновения матча в текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун Унион Сент-Жиллуаз Байер
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БАЙЕР Л УНИОН СЕНТ-ЖИЛЛУАЗ
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