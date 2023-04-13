Моуринью: «Даже если «Фейеноорд» обыграет нас 10:0, они бы не выиграли прошлогодний финал»

В четверг вечером «Фейеноорд» и «Рома» проводят первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Разумеется, многие вспоминают прошлый сезон, когда римляне обыграли роттердамцев в финале Лиги конференций со счётом 1:0. Главный тренер «волков» Жозе Моуринью высказался на этот счёт.

«Кажется, все здесь до сих пор одержимы прошлогодним финалом. Но знаете что? Нельзя выиграть проигранный матч. Даже если «Фейеноорд» сегодня обыграет нас со счётом 10:0, они бы не выиграли прошлогоднюю игру. Всё кончено», - сказал Моуринью, чьи слова приводит RomaPress.

Следить за матчем между «Фейеноордом» и «Ромой» можно в текстовой трансляции.