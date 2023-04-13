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Лига Европы

Моуринью: «Даже если «Фейеноорд» обыграет нас 10:0, они бы не выиграли прошлогодний финал»

13 Апреля 2023 • 19:56 Комментировать
Фейеноорд
1:0
Рома
1 2.90 X 2.45 2 3.75
2-й тайм

В четверг вечером «Фейеноорд» и «Рома» проводят первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Разумеется, многие вспоминают прошлый сезон, когда римляне обыграли роттердамцев в финале Лиги конференций со счётом 1:0. Главный тренер «волков» Жозе Моуринью высказался на этот счёт.

«Кажется, все здесь до сих пор одержимы прошлогодним финалом. Но знаете что? Нельзя выиграть проигранный матч. Даже если «Фейеноорд» сегодня обыграет нас со счётом 10:0, они бы не выиграли прошлогоднюю игру. Всё кончено», - сказал Моуринью, чьи слова приводит RomaPress.

Следить за матчем между «Фейеноордом» и «Ромой» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фейеноорд Жозе Моуринью
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ФЕЙЕНООРД РОМА
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