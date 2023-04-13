Мончи: «Манчестер Юнайтед» - потрясающая команда»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался о приближающемся лигаевропейском матче с «Манчестер Юнайтед».

«Они [выглядят] внушительно не только потому, что выбили «Барсу» и «Бетис», но и потому, что это потрясающая команда с большим количеством [качественных] игроков. Это потрясающая команда с большим количеством альтернатив.

Хороший результат? Это будет зависеть от игры, но логически всё, что представляет собой победу, хорошо.

Потеря Рэшфорда? Я не думаю, что команда с бюджетом «Юнайтед» слишком сильно это ощутит. Бруну Фернандеш, Каземиро, Марсьяль, Антони… Если бы их всех не было, мы могли бы поговорить о чём-то другом», - приводит слова Мончи Estadio Deportivo.

Игра начнётся сегодня в 22:00.