Мончи: «Я намерен остаться в «Севилье»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи поговорил с журналистами в преддверии матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Я фокусирую внимание на том, что важно, а не на себе. А важны Ла Лига и Лига Европы. У меня есть контракт с «Севильей», и я намерен остаться в «Севилье». В июне мы поговорим, но не о том, ухожу я или нет, а о том, что уже было сделано и что мы хотим сделать», - приводит слова Мончи Estadio Deportivo.

Игра между английской и испанской командой начнётся сегодня в 22:00. Это будет первая встреча в рамках двухматчевого противостояния.

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