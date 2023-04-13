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Лига Европы

Мончи: «Я намерен остаться в «Севилье»

13 Апреля 2023 • 19:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Севилья
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Через 0 ч. 51 мин.

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи поговорил с журналистами в преддверии матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Я фокусирую внимание на том, что важно, а не на себе. А важны Ла Лига и Лига Европы. У меня есть контракт с «Севильей», и я намерен остаться в «Севилье». В июне мы поговорим, но не о том, ухожу я или нет, а о том, что уже было сделано и что мы хотим сделать», - приводит слова Мончи Estadio Deportivo.

Игра между английской и испанской командой начнётся сегодня в 22:00. Это будет первая встреча в рамках двухматчевого противостояния.

За ходом поединка вы сможете следить на нашем сайте.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЕВИЛЬЯ
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