«Фейеноорд» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Фейеноордом» и «Ромой».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фейеноорд - Рома
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Протокол игры
|(1:0) Виффер Матс54'
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс• 18'Кекчю Оркун•Джаханбахш Алиреза•Шиманьски Себастьян• 36'Идрисси Уссама•Хименес Сантьяго Томас
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Залевски Никола•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Матич Неманья•Дибала Пауло26' (Эль-Шаарави Стефан (26') •Пеллегрини Лоренцо46' (Вейналдум Джорджиньо (46') •Абрахам Тэмми58' (Белотти Андреа (58')
13 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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