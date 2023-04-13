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Лига Европы

«Фейеноорд» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

13 Апреля 2023 • 19:15 Комментировать
Фейеноорд
1:0
Рома
1 2.90 X 2.45 2 3.75
2-й тайм

В проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Фейеноордом» и «Ромой».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Фейеноорд1:0Рома
(1:0) Виффер Матс54' 
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелТраунер ГернотГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер Матс  18'Кекчю ОркунДжаханбахш АлирезаШиманьски Себастьян  36'Идрисси УссамаХименес Сантьяго Томас
Запасные: Ezequiel BullaudeЛопес Маркос IVПерейра Данило IIМиламбо АнтониРасмуссен ЯкобДилросун ДжавайроМарсиано ОфирПайшао ИгорКасанвирджо НерайшоТаабуни МохамедПедерсен Маркус ГольмгренВелленройтер Тимон
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерЗалевски НиколаСпинаццола ЛеонардоКристанте БрианМатич НеманьяДибала Пауло 26' (Эль-Шаарави Стефан ( 26') Пеллегрини Лоренцо 46' (Вейналдум Джорджиньо ( 46') Абрахам Тэмми 58' (Белотти Андреа ( 58')
Запасные: Боер ПьетроБове ЭдоардоЧелик МехметВольпато КристианЛьоренте ДиегоТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
13 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Рома Фейеноорд
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ФЕЙЕНООРД РОМА
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1
0
2.55 3.30 2.90
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