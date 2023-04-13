Аморим назвал цель «Спортинга» перед матчем с «Ювентусом»

В рамках ¼ финала Лиги Европы лиссабонский «Спортинг» встретится с туринским «Ювентусом». Своим мнением по этому поединку поделился наставник португальского коллектива Рубен Аморим.

«Наша цель – добиться большего, чем то, чего мы уже достигли. Прекрасно знаем о всех сильных сторонах «Ювентуса». Это очень опытная команда, которая много раз играла в финалах», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч противостояния состоится в Турине в четверг, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Liveresult.ru.