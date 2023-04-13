Наставник «Ювентуса» Аллегри поделился ожиданиями от матча против «Спортинга»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Европы со «Спортингом».

«Спортинг является очень организованным коллективом. Эта игра будет иметь важное значение перед ответным поединком, нам необходимо заложить хороший фундамент. Это очень серьезный соперник, который заслужил играть на такой высокой стадии», — приводит слова Аллегри пресс-служба туринцев.

Матч «Ювентус» - «Спортинг» состоится сегодня, 13 апреля. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.