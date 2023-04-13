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Погба вернулся в заявку «Ювентуса»

13 Апреля 2023 • 12:07 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба близок к возвращению на поле. Как сообщила пресс-служба «старой синьоры», хавбек включен в заявку команды на предстоящий поединок четвертьфинала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга».

Скорее всего, Погба начнет игру на скамейке запасных, но может появиться на поле на замену. В нынешнем сезоне Поль много пропустил из-за повреждения.

В нынешней кампании полузащитник сыграл два матча в рамках Серии А, не отметившись голевыми действиями.

Матч «Ювентуса» против «Спортинга» состоится сегодня, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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