Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Алонсо рассказал о настрое «Байера» на матч с «Юнионом»

13 Апреля 2023 • 11:13 Комментировать

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о предстоящем первом поединке против бельгийского «Юниона» в четвертьфинале Лиги Европы.

«У нас абсолютно нет недооценки соперника. Мы уважаем «Юнион» и ждем серьезного противостояния. Все будут решать мелкие детали. Мы должны взять нити игры в свои руки. Вижу у команды желание, а это самое важное для успеха. «Байер» в ожидании двух напряженных матчей», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Байером» и «Юнионом» состоится 13 апреля в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Юнион Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.04.23 в 19:45
Фейеноорд Фейеноорд
Рома Рома
2.55 3.30 2.90
Видео
13.04.23 в 22:00
Ювентус Ювентус
Спортинг Л Спортинг Л
1.84 3.65 4.50
Видео
13.04.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Севилья Севилья
1.40 4.90 8.20
Видео
13.04.23 в 22:00
Байер Л Байер Л
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
1.55 4.20 5.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Апреля
12:24 · Лига Европы
Наставник «Ювентуса» Аллегри поделился ожиданиями от матча против «Спортинга»
12:07 · Лига Европы
Погба вернулся в заявку «Ювентуса»
11:13 · Лига Европы
Алонсо рассказал о настрое «Байера» на матч с «Юнионом»
08:38 · Лига Европы
Моуринью высказался о матче против «Фейеноорда»
08:32 · Лига Европы
Тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Севильи»
12 Апреля
21:05 · Лига Европы
Мостовой верит в победу «Ювентуса» над «Спортингом»
18:24 · Лига Европы
«Ювентус» - «Спортинг» Лиссабон: прогноз на матч Лиги Европы – 13 апреля 2023
17:55 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» - «Севилья»: прогноз на матч Лиги Европы – 13 апреля 2023
17:35 · Лига Европы
«Фейеноорд» - «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы – 13 апреля 2023
17:14 · Лига Европы
Защитник «Ювентуса» Данило поделился ожиданиями от матча против «Спортинга»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отметил влияние Марсьяля на игру «Манчестер Юнайтед»
13:33 · Лига Европы
Рэшфорд не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с «Севильей»
11 Апреля
21:06 · Лига Европы
Паулу Соуза: «Спортинг» способен справиться с «Ювентусом»
10 Апреля
20:55 · Лига Европы
Погба попадёт в заявку на матч со «Спортингом»
08 Апреля
15:19 · Еврокубки
Чеферина обвиняют в фальсификации документов в своём резюме
Все новости
Рекомендуем