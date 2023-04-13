Алонсо рассказал о настрое «Байера» на матч с «Юнионом»

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о предстоящем первом поединке против бельгийского «Юниона» в четвертьфинале Лиги Европы.

«У нас абсолютно нет недооценки соперника. Мы уважаем «Юнион» и ждем серьезного противостояния. Все будут решать мелкие детали. Мы должны взять нити игры в свои руки. Вижу у команды желание, а это самое важное для успеха. «Байер» в ожидании двух напряженных матчей», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Байером» и «Юнионом» состоится 13 апреля в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.