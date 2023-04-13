Моуринью высказался о матче против «Фейеноорда»

Португальский специалист Жозе Моуринью, который занимает пост главного тренера «Рома», поделился мнением о предстоящем поединке против роттердамского «Фейеноорда» в рамках ¼ финала Лиги Европы.

«В этом противостоянии нам будет нелегко. «Фейеноорд» сейчас лучший в своем чемпионате. Цифры не врут. На поле выйдут те футболисты, которые находятся в лучшей готовности. По ходу встречи буду менять состав в зависимости от кондиций футболистов и уровня их игры», - передает слова португальского тренера пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Фейеннордом» и «Ромой» пройдет сегодня, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.