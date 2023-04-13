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Лига Европы

Тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Севильи»

13 Апреля 2023 • 08:32 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчет предстоящего поединка против испанской «Севильи» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Мы собираемся показать динамичный футбол, постараемся удивить нашего соперника. В нашей команде атакуют и защищаются 11 футболистов. Мы трудимся над этим каждый день. Хотим прогрессировать от игры к игре», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый поединок между «красными дьяволами» и андалусийским клубом состоится сегодня, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ответная игра противостояния пройдет через неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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